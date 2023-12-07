كاف يعلن القائمة المختصرة.. الأهلي ينافس الوداد وصن داونز على جائزة الأفضل في أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، قائمة جوائز الأفضل 2023، قبل إقامة حفل تسليم الجوائز يوم الإثنين القادم 11 ديسمبر في مدينة مراكش المغربية.

ونشر الحساب الرسمي لـ"كاف" عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "إكس"، أسماء الأندية التي ستتنافس على جائزة الأفضل في أفريقيا عن 2023.

وينافس الأهلي كلًا من ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، والوداد البيضاوي المغربي على جائزة الأفضل لعام 2023.

وتوج الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا والدوري المصري، وصعد لكأس العالم للأندية، بينما توج صن داونز ببطولة الدوري الإفريقي، وفشل الوداد في تحقيق أي بطولة قارية هذا الموسم.

فاز الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا على حساب فريق الوداد بنتيجة (3-2) بمجموع المباراتين، لكنه خسر كأس السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري بهدف دون رد.

وحقق فريق صنداونز لقب الدوري الأفريقي على حساب الوداد بالفوز بنتيجة (3-2) بمجموع المباراتين.

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