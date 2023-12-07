الأهلي يتفوق على مانشستر سيتي واتحاد جدة قبل "الضربة الأولى" لكأس العالم للأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - تتفاوت فترة الراحة التي يحصل عليها كل نادٍ مشارك في منافسات كأس العالم للأندية، قبل أولى مبارياته، بين 3 أيام و12 يومًا.

منافسات كأس العالم للأندية 2023 تقام في المملكة العربية السعودية، بالتحديد في جدة، في الفترة بين 12 ديسمبر و22 من الشهر ذاته.

المشاركون في كأس العالم للأندية

- الاتحاد السعودي (المستضيف)

- مانشستر سيتي الإنجليزي (بطل دوري أبطال أوروبا)

- فلومينينسي البرازيلي (بطل كوبا ليبرتادوريس)

- الأهلي (بطل دوري أبطال أفريقيا)

- أوراوا رد دايموندز الياباني (بطل دوري أبطال آسيا)

- كلوب ليون المكسيكي (بطل دوري أبطال الكونكاف)

- أوكلاند سيتي النيوزيلندي (بطل دوري أبطال أوقيانوسيا)

راحة متفاوتة

يقام كأس العالم للأندية، نهاية 2023، ما يعني أنه يتزامن مع استمرار المنافسات المحلية في أنحاء العالم، لذا تضطر بعض الفرق إلى طلب تأجيل مبارياتها، أو الاكتفاء بفترة راحة قصيرة.

ويبدأ الاتحاد وأوكلاند سيتي 12 ديسمبر، بينما ينتظر الثلاثي الأهلي وكلوب ليون وأوراوا رد دايموندز حتى 15 من الشهر نفسه.

وتتأخر أولى مباريات فلومينينسي ومانشستر سيتي حتى 18 و19 ديسمبر على الترتيب، كونهما يشاركان من دور نصف النهائي.

- مانشستر سيتي: 3 أيام (72 ساعة)

يتعين على مانشستر سيتي أن يواجه كريستال بالاس في منافسات الدوري الإنجليزي، 16 ديسمبر، أي قبل 72 ساعة فقط من مباراته في نصف النهائي.

وينتظر فريق المدرب الإسباني بيب جوارديولا، الفائز بين كلوب ليون وأوراوا رد دايموندز.

- الاتحاد: 5 أيام (120 ساعة)

طلب الاتحاد تأجيل مباراته ضد ضمك في دوري روشن السعودي، ما قوبل بالرفض من لجنة المسابقات السعودية.

يعني ذلك أن الاتحاد سيحصل على راحة 5 أيام، قبل لقاء أوكلاند سيتي النيوزيلندي في الدور التمهيدي الذي يقام على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.

- أوكلاند سيتي: 6 أيام (144 ساعة)

اختار أوكلاند سيتي إقامة معسكر تدريبي في مدينة دبي الإماراتية حتى يستعيد اللاعبون اللياقة الذهنية والبدنية، كون الموسم الجديد لم يبدأ بعد في نيوزيلندا.

آخر مباريات أوكلاند سيتي الودية، التقى خلالها يونايتد سبورت الإماراتي في 6 ديسمبر.

- الأهلي: 7 أيام (168 ساعة)

فريق المدرب السويسري مارسيل كولر لن يخوض أي مباراة محلية قبل كأس العالم للأندية، لكنه سيضطر إلى لقاء شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال أفريقيا.

- أوراوا رد دايموندز: 9 أيام (216 ساعة)

خاض أوراوا مباراة ضد هانوي الفيتنامي في ختام دور المجموعات في دوري أبطال آسيا، 6 سبتمبر، أي قبل 9 أيام كاملة من أولى مبارياته المونديالية.

وودع البطل الياباني، دوري أبطال آسيا بعد خسارته (2-1).

- كلوب ليون: 12 يومًا (288 ساعة)

آخر مباراة لكلوب ليون قبل كأس العالم للأندية، لعبها ضد كلوب أمريكا في 3 ديسمبر.

وبعد 12 يومًا، يلتقي أوراوا في الدور الثاني من منافسات كأس العالم للأندية، الطريق الذي يتضمن مانشستر سيتي في نصف النهائي.

- فلومينينسي: 11 يومًا (264 ساعة)

أقيمت الجولة الأخيرة في الدوري البرازيلي 7 ديسمبر، حيث واجه فلومينينسي منافسه جريميو.

ويبدأ بطل كوبا ليبرتادوريس في 18 من الشهر الجاري، كأس العالم للأندية، في انتظار الأهلي أو الاتحاد أو أوكلاند سيتي في دور نصف النهائي.