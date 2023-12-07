اللجوء للفيفا ضمن 3 سيناريوهات.. كيف تنتهي قضية الشحات والشيبي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - تطورات جديدة شهدتها قضية حسين الشحات ومحمد الشيبي خلال الأيام القليلة الماضية بعدما خضع جناح الأهلي للتحقيق أمام النيابة العامة.

وخضع الشحات لتحقيقات النيابة العامة، يوم الإثنين الماضي، وذلك بسبب واقعة أزمته مع محمد الشيبي ظهير بيراميدز، خلال مباراة الفريقين في النسخة الماضية من الدوري المصري الممتاز.

تعود الواقعة إلى شهر يوليو الماضي عندما شهدت مباراة الأهلي وبيراميدز أزمة كبيرة بين الثنائي بعد إطلاق صافرة النهاية، إذ التقطت شاشات الكاميرات قيام حسين الشحات بالتعدي على الشيبي وتوجيه له صفعة على وجهه.

ورغم الصلح الذي تم بين الثنائي عقب نهاية المباراة إلا أن الشيبى قرر مقاضاة حسين الشحات وتقديم بلاغًا ضده في قسم الشرطة.

كيف تنتهي قضية الشحات والشيبي؟

وكثيرًا ما تشهد ملاعب كرة القدم في العالم احتكاكات بين اللاعبين ولم يصل الأمر إلى المحاكم المدنية.

والسؤال الذي بات يطرح نفسه الآن هو كيف ستنتهي قضية الشحات والشيبي؟

ربما التصالح بين الشحات والشيبي يكون سيناريو مُحتمل الحدوث ولكن لن يتم ذلك إلا بتنازل من لاعب بيراميدز.

السيناريو الثاني هو إحالة القضية إلى المحكمة وهذا سيكون قرار النيابة العامة.

ومن الوارد أن يلجأ حسين الشحات إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في هذه القضية بسبب أن المحاكم المدنية ليست مكانًا لمثل هذه الوقائع التي تحدث داخل المستطيل الأخضر وذلك وفقًا لما ذكره أشرف عبدالعزيز محامي اللاعب.

وتنص المادة 38 من لائحة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم على أنه لا يجوز للأندية والمسؤولين وعناصر اللعبة اللجوء لأي محاكم مدنية أو إدارية لحل نزاع رياضي يتعلق بكرة القدم.