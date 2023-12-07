"أفريقيا وكأس عالم".. أسبوع حاسم ينتظر الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - ينتظر النادي الأهلي خلال الأسبوع القادم، مجموعة من المباريات الحاسمة والفارقة بالموسم الحالي.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 14 نقطة.

بينما يأتي الأهلي المركز الأول بالمجموعة الرابعة برصيد 4، نقاط بعدما فاز في المباراة الأولى أمام ميدياما الغاني، وتعادل أمام يانج أفريكانز في اللقاء الثاني.

يبدأ الأهلي المباريات الحاسمة عندما يواجه شباب بلوزداد الجزائري غدًا الجمعة ، على أرضية استاد برج العرب.

الأهلي يدخل تلك المباراة وعينه على الثلاث نقاط، لأنها مفتاح التأهل للدور التالي.

شباب بلوزداد هو المنافس الأبرز للأهلي في المجموعة وفوز الأهلي سيضعه على قمة المجموعة بفارق عن أقرب ملاحقيه.

بعد مباراة شباب بلوزداد سيطير الأهلي للمشاركة في كأس العالم للأندية المقامة في السعودية.

الأهلي ينتظر الفائز من مباراة اتحاد جدة وأوكلاند سيتي.

ويعتقد الكثيرون أن اتحاد جدة هو الأقرب للفوز باللقاء، نظرًا للفوارق الكبيرة في الجوانب المادية والفنية.

وبالتالي ستشاهد الجماهير العربية لقاء قمة جديد بين الأهلي واتحاد جدة.

وتلقى النادى الأهلى هزيمة من نظيره اتحاد جدة بهدف دون رد سجله محمد نور فى افتتاح مبارياته في كأس العالم للأندية والذى أقيم في اليابان عام 2005.

ويريد جمهور الأهلي الثأر من تلك الهزيمة لذا ستعتبر مباراة فارقة في موسم الأهلي كما أنها مؤهلة لقبل نهائي كأس العالم للأندية.