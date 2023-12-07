ريال مدريد حلقة الوصل.. رقم تاريخي في انتظار ثنائي اتحاد جدة

محمد اسماعيل - القاهرة - أيام وتنطلق منافسات كأس العالم للأندية في مدينة جدة السعودية، خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر الجاري، بمشاركة كلا من: اتحاد جدة السعودي، أوكلاند سيتي النيوزيلندي، مانشستر سيتي الإنجليزي، الأهلي المصري، كلوب ليون المكسيكي، فلومينينسي البرازيلي، أوراوا ريد دياموندز الياباني.

وينتظر الأهلي مواجهة الفائز من لقاء اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي في الدور ربع النهائي، يوم 15 ديسمبر الجاري.

اتحاد جدة يأمل في استغلال عاملي الأرض والجمهور بجانب وجود كوكبة من النجوم العالمين في تحقيق لقب كأس العالم للأندية 2023.

تعاقد نادي اتحاد جدة السعودي مع العديد من النجوم خلال الميركاتو الصيفي الماضي، بجانب امتلاكه لعدد أخر من النجوم المميزين وعلي رأسهم أحمد حجازي وعبدالرزاق حمدالله والبرازيلي رومارينهو ومواطني مارسيلو جرويه وايجور كورنادو.

ولعل أبرز الأسماء التي تعاقد معها اتحاد جدة في الصيف الماضي هم جوتا، فابينهو، لويز فليبي ونجولو كانيي ومواطنه الفرنسي كريم بنزيما.

وفي حال تتويج اتحاد جدة بلقب كأس العالم للأندية، سيكون ثنائي الفريق الفرنسيين نجولو كانتي وكريم بنزيما على موعد مع رقم استثنائي كونهما سيحققا اللقب في عاميين متتاليين مع فريقين مختلفين.

الرقم المنتظر تحقيقه لثنائي اتحاد جدة نجولو كانتي وكريم بنزيما سبق وتحقق في وقت سابق على يد الألماني توني كروس في عامي 2013 مع بايرن ميونيخ وريال مدريد في عام 2014.

تكرر هذا الرقم مع الألماني أنطونيو روديجر حين حقق اللقب مع تشيلسي 2021 ومع فريق ريال مدريد 2022.

وفي حال توج كريم بنزيما بكأس العالم للأندية هذه المرة سيكون على موعد مع رقم تاريخي سينفرد به، ليحقق اللقب السادس في مونديال الأندية، خلال 9 أعوام، منهم 5 ألقاب كانوا بقميص ريال مدريد ولقب مع الفريق السعودي.

أمام الفرنسي نجولو كانتي، في حال تتويجه باللقب سيكون لقبه الثاني على التوالي مع فريقين مختلفين وأيضا الثاني في مسيرته بعد لقب الأول مع تشيلسي الإنجليزي.