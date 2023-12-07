جوائز كاف.. صلاح ينافس حكيمي وأوسمين على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن القائمة المختصرة النهائية للفوز بجائزة أفضل بجائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2023 .

وينافس الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، كلًا من الدولي المغربي أشرف حكيمي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، والمهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين نجم نابولي الإيطالي.

وجاء الدولي المصري محمد صلاح، على رأس القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب في قارة أفريقيا لعام 2023.

تقام مراسم تسليم جوائز الأفضل فى أفريقيا لعام 2023 في مدينة مراكش بالمغرب يوم 11 ديسمبر الإثنين القادم.

وسيتم الإعلان عن جائزة أفضل لاعب داخل أفريقيا، وأفضل لاعب شاب وأفضل لاعبة وأفضل نادٍ وأفضل منتخب، وأفضل مدرب وأفضل هدف وأفضل لاعبة فى أندية أفريقيا.

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