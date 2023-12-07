موقف عبدالمنعم النهائي من مواجهة شباب بلوزداد ومفاجأة كولر لجماهير الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

كشف الإعلامي أحمد شوبير، موقف محمد عبدالمنعم مدافع فريق الأهلي، من المشاركة أمام شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال أفريقيا.

وشارك محمد عبدالمنعم، في تدريبات الكرة، وخاض بعض التدريبات البدنية، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، أمس الخميس، استعدادًا للمشاركة أمام شباب بلوزداد الجزائري.

كما أدى عبد المنعم جلسة علاج طبيعي في صالة "الجيم"، قبل أن يخوض تدريبات بدنية خاصة، في انتظار مشاركته في التدريبات الجماعية مساء اليوم لتحديد موقفه النهائي من المشاركة في مباراة الغد.

وقال "شوبير" في تصريحات تلفزيونية، المذاع عبر قناة "أون تايم سبورتس"، إنه حتى الأن مشاركة عبد المنعم أمام بلوزداد ليست قوية والأمر متوقف على مران اليوم، مؤكدًا أن ومارسيل كولر لن يسمح بمشاركة عبدالمنعم إلا لو جاهز بنسبة 100%.

وأضاف أن كولر سوف يدفع بالمدافع ياسر ابراهيم في التشكيل الأساسي بعد تعافيه من الإصابة، بجانب رامي ربيعة، لافتًا إلى أن عبدالمنعم سيكون ضمن القائمة لكنه لن يشارك أساسيًا.

وأشار إلى أن أنتوني موديست قد يكون مفاجأة مارسيل كولر في مباراة شباب بلوزداد، ولكن هو عنده قناعة شديدة جدا بإمكانيات كهربا في مركز رأس الحربة، ويفكر في الوقت الحالي أن يكون طاهر محمد طاهر أن يلعب في مركز رأس الحربة الوهمي.

أعلن النادى الأهلى مشاركة محمد عبدالمنعم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى، فى تدريبات الكرة، على هامش المران الذى أقيم مساء اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

خاض محمد عبد المنعم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي تدريبات بدنية في ملعب مختار التتش بالجزيرة، على هامش المران الذي ‏أقيم مساء اليوم، استعدادًا لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري، التي تجمع الفريقين يوم الجمعة القادم في الجولة الثالثة من دور ‏المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.‏

وأدى عبد المنعم جلسة علاج طبيعي في «الجيم»، قبل أن يخوض تدريبات بدنية خاصة، لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية ‏بصورة طبيعية.‏

قائمة الأهلي المشاركة في كأس العالم للأندية 2023:

محمد الشناوي - مصطفى شوبير - خالد عبد الفتاح - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - كهربا - أكرم توفيق - بيرسي تاو - مروان عطية - حسين الشحات - اليو ديانج - حمزة علاء - عمرو السولية - محمد أفشة - علي معلول - إمام عاشور - محمد عبد المنعم - أنتوني موديست - كريم فؤاد - طاهر محمد - محمد هاني - كريم الدبيس - أحمد كوكا.

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