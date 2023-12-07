شكرا لقرائتكم خبر عن لعبة الكراسى الموسيقية تسيطر على صدارة دورى المحترفين.. بتروجت الأكثر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسدل الستار على منافسات الجولة الحادية عشرة من مسابقة دورى المحترفين، والتي شهدت عودة بتروجت لصدارة ترتيب الدورى مستفيدا من سقوط منافسيه على الصدارة.

وشهدت الأسابيع التي لعبت تغييرات كثيرة على مستوى الصدارة وجسدت بشكل واضح لعبة الكراسى الموسيقية، حيث لم يسيطر أى فريق على الصدارة أكثر من 3 أسابيع متتالية وهو ما يؤكد قوة المنافسة حتى الآن على الصدارة.

ونستعرض سير الصدارة خلال الـ11 أسبوعا الماضية في التقرير التالى..

الجولة الأولى: بترول أسيوط والمصرية للاتصالات

الجولة الثانية: المصرية للاتصالات

الجولة الثالثة: بتروجت

الجولة الرابعة: لافيينا

الجولة الخامسة: بتروجت

الجولة السادسة: لافيينا

الجولة السابعة: بتروجت

الجولة الثامنة: بتروجت

الجولة التاسعة: حرس الحدود

الجولة العاشرة: وادى دجلة

الجولة الحادية عشرة: بتروجت

وجاءت نتائج الأسبوع الـ11 على النحو التالى فوز بتروجت على بروكسى بثلاثية، وحرس الحدود على طنطا بثلاثة أهداف مقابل هدف، ولافيينا على مكادى بهدف دون مقابل، كما تعادل أسوان وبترول أسيوط سلبيا، بينما فاز وى على مصر المقاصة بهدفين مقابل هدف، والنجوم على النصر للتعدين 2/ 1، وتعادل غزل المحلة وراية 0/0، وجمهورية شبين مع وادى دجلة 0 / 0، بينما فاز السكة على دكرنس بهدف نظيف، والقناة مع أبو قير للأسمدة.

بينما كانت الجولة التاسعة الأكثر تهديفا منذ انطلاق المسابقة برصيد 32 هدفا، وجاءت الجولة الثامنة وصيفا لها برصيد 28 هدفا.