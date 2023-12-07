الشباب والرياضة تشهد إطلاق أول نادى روتارى للصم وضعاف السمع بحضور وزيرة التضامن

القاهرة - سامية سيد - حرص رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية عمرو حداد على حضور حفل إطلاق أول نادى روتارى للصم وضعاف السمع، بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، ومحافظ الروتارى أيمن نزيه.

وفى كلمته أكد الدكتور عمرو حداد رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية ترحيب وتحيات وزارة الشباب والرياضة لكل أبناء مصر من ذوي الهمم والقدرات، حيث إن الوزارة لديها استراتيجية واضحة للاهتمام بشريحة ذوى الهمم.

وتابع حداد "الوزارة دائما تعمل على دعم الأشخاص ذوى القدرات والهمم وصقل مهاراتهم ودمجهم فى المجتمع من خلال النشاط، لجميع فئات الإعاقة الذهنية والحركية والصم والبكم والمكفوفين على مستوى مصر، والعمل على تأهيل ذوى القدرات والهمم ليكونوا أعضاء فاعلين داخل المجتمع، مع إتاحة الفرصة أمامهم للمشاركة في مختلف الأنشطة الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية".

وأضاف: الوزارة توجه بضرورة أن تكون برامج ذوي القدرات والهمم مستمرة طوال العام، وننتهج سياسة دمج ذوى القدرات والهمم في المجتمع، ولدينا خطة لتطبيق كود الإتاحة في المنشآت الشبابية والرياضية، مع مجموعة من الأنشطة والمشروعات المعنية بذوي الهمم منها قطار شباب ذوي الهمم وبرامج ثقافية متنوعة لتنمية قادرون باختلاف في كافة المجالات الشبابية والرياضية، أيضًا دوري الشباب للصم وكرة السلة للفتيات، وتنفيذ مراكز التخاطب وخدمات ذوي الهمم بمراكز الشباب بمختلف محافظات مصر بالتعاون مع مؤسسة زايد العليا.