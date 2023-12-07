شكرا لقرائتكم خبر عن علاء نوح يقترب من تدريب دكرنس خلفا لأيمن الجمل فى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب علاء نوح مدرب الأوليمبى وإيسترن كومبانى السابق، من القيادة الفنية لفريق دكرنس خلفا للراحل أيمن الجمل، الذى اعتذر عن عدم الاستمرار فى تدريب الفريق بسبب النتائج السيئة.

وتوصل مسئولو نادى دكرنس برئاسة الخضر إبراهيم، إلى اتفاق مع علاء نوح لقيادة الفريق فى الفترة المقبل، لمحاولة إنقاذ الفريق من التواجد فى المراكز الأخيرة.

ومن المقرر أن يقود علاء نوح تدريب فريق دكرنس من الغد، استعدادا للمباريات المقبلة وكأس مصر، ويتبقى فقط توقيع العقود الذى من المقرر أن تكون خلال جلسة اليوم، وتشكيل الجهاز الفني.

وكان مجلس إدارة دكرنس برئاسة الخضر إبراهيم وافق على الاستقالة التى تقدم بها أيمن الجمل المدير الفني للفريق وجهازه المعاون بعد الخسارة التى تلقاها على ملعبه أمام السكة الحديد بهدف مقابل لا شىء فى الجولة الـ11 لدورى القسم الثانى أ .

ويحتل دكرنس المركز السادس عشر بجدول الترتيب برصيد 12 نقطة، وهو مركز لا يليق بإمكانيات النادى الذى كام قريبا من الصعود لدورى الأضواء خلال الموسمين المقبلين.