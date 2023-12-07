شكرا لقرائتكم خبر عن بين التوهج والسقوط.. إنبى على رأس الأندية الأكثر تأثراً بالتوقف الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواجد فريق إنبى على رأس الأندية الأكثر تأثرا بفترة التوقف الدولى الماضية بعدما فشل الفريق البترولى فى تحقيق أى انتصار منذ عودة عجلة دورى nile للدوران على الرغم من حالة التوهج التى كان عليها فى وقت سابق، لكن توقف المسابقة أثر على أداء ومستوى اللاعبين.

وسقط الفريق البترولى فى فخ الهزيمة فى مباراتين متتاليتين أمام المصرى البورسعيدى فى الجولة السابعة بهدفين مقابل هدف، ثم واصل السقوط أمام سيراميكا بأربعة أهداف مقابل هدفين في الجولة الثامنة، ليتراجع الفريق البترولى إلى المركز الثانى عشر فى ترتيب جدول الدورى.

واستطاع طلائع الجيش بقيادة مديره الفنى عبد الحميد بسيونى استعادة توازنه بعد التعادل فى الجولة السابعة أمام الجونة بهدف لمثله ثم حقق الفوز على بلدية المحلة بهدفين نظيفين في الأسبوع الثامن واقتحم المربع الذهبى بشكل مؤقت في المركز الثالث.

وتوهج سيراميكا بعد نجاحه في حصد 6 نقاط في مباراتين متتالتين بالفوز على البنك الأهلى في الجولة السابعة بهدف نظيف ثم الفوز على إنبى في الأسبوع الثامن واحتلال المركز الرابع في جدول ترتيب الدورى برصيد 13 نقطة.

وابتسمت الجولة الثامنة من منافسات دورى nile، لفريقي الإسماعيلى وسموحة بعدما استعادا طريق الانتصارات مجددا بعد فترة جفاء، بالفوز على البنك الأهلى وفاركو على التوالى خلال مباريات هذه الجولة.

وفشل فريق الجونة في تحقيق الانتصار في الجولتين السابعة والثامنة بعد التعادل أمام الأهلى بهدف لمثله ونفس الحالة أمام طلائع الجيش،على الرغم من انه كان يسير بخطى ثابتة قبل فترة التوقف الدولى الماضية.

وتجرع بلدية المحلة كأس التأثر بفترة التوقف الدولى بعد التعادل امام الداخلية سلبيا ثم الخسارة أمام طلائع الجيش بهدفين نظيفين في الجولتين السابعة والثامنة على التوالي، لينضم إلى الفرق التي تبحث عن تصحيح المسار في الفترة المقبلة.

وأعاد على ماهر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى المصرى البورسعيدى فريقه إلى طريق الانتصارات أمام إنبى بعد الخسارة فى آخر مباراة قبل التوقف الدولى بنتيجة ثقيلة وصلت إلى أربعة أهداف أمام البنك الأهلى.