شكرا لقرائتكم خبر عن وصول بعثة يد الزمالك إلى الفجيرة استعدادا لمواجهة الأهلى فى السوبر المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت بعثة فريق كرة اليد بنادى الزمالك إلى الفجيرة بالإمارات استعدادا لمواجهة الأهلى فى السوبر المصرى المقرر إقامتها يوم السبت المقبل بالفجيرة، فيما تغادر بعثة الأهلى ظهر اليوم الخميس. وتقام مباراة الأهلى والزمالك فى السوبر المصرى لكرة اليد فى تمام الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت الإمارات. وشهدت المواجهة الأخيرة التى جمعت كلا الفريقين فوز الأهلى بفارق هدف وحيد فى ختام المرحلة الأولى من دورى المحترفين للموسم الحالى . وتنطلق المرحلة الثانية بدورى محترفى كرة اليد للموسم المحلى 2023 / 2024 يوم 6 فبراير المقبل عقب انتهاء مشاركة اللاعبين الدوليين من بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر يناير القادم.

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