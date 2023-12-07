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بعثة يد الأهلي تصل مطار القاهرة استعدادًا للسفر إلى الإمارات

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ياسر رشاد - القاهرة - وصلت بعثة الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي برئاسة الدكتور محمد شوقي عضو مجلس الإدارة إلى مطار القاهرة الدولي استعدادا للسفر إلى دولة الإمارات لخوض مباراة كأس السوبر المصري أمام الزمالك.

ويلعب الأهلي أمام الزمالك على بطولة كأس السوبر المصري، التي تستضيفها الإمارات، وتقام المباراة بعد غد السبت في الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت الإمارات، داخل صالة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بإمارة الفجيرة.

وجاءت قائمة «جال يد الأهلي المشاركة في السوبر المصري كالتالي:‏ محمد إبراهيم - عبد الرحمن طه - عمر خالد «كاستيلو» - أحمد هشام «سيسا» - محسن رمضان - عمر سامي - محمد لاشين - عبد العزيز إيهاب - عبد الرحمن فيصل - نبيل شريف - محمد مجدي - سيف هاني «فوكس» - أحمد خيري - أحمد راضي - إبراهيم المصري - أحمد عادل - ياسر سيف.

 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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