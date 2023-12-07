جالاردو يستقر على تشكيل الاتحاد السعودي في كأس العالم للأندية

ياسر رشاد - القاهرة - استقر بشكل كبير المدير الفني مارسيلو جالاردو على تشكيل فريق الاتحاد السعودي الذي يخوض به منافسات بطولة كأس العالم للأندية والتي ستنطلق بعد أيام في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

ويستعد الاتحاد لخوض مواجهة قوية ضد فريق أوكلاند سيتي النيو زيلندي يوم الثلاثاء المقبل الموافق 12 ديسمبر الجاري في افتتاح مونديال الأندية والذي يستمر حتى يوم 22 من الشهر الجاري.

ومن المتوقع أن يخوض الاتحاد مواجهة أوكلاند سيتي بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: مارسيلو جروهي

الدفاع: مهند الشنقيطي – لويس فليبي – أحمد حجازي – زكريا هوساوي

الوسط: فابينيو – نجولو كانتي – إيغور كورنادو

الهجوم: رومارينيو – كريم بنزيما - جوتا

الأهلي يواجه ضمك اليوم في الدوري :

يستعد فريق الاتحاد لمواجهة ضمك مساء اليوم على ملعب استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية (المحالة)، ضمن منافسات الجولة 16 من الدوري السعودي للمحترفين.

ويحتل الاتحاد المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 28 نقطة حصدها من 15 مباراة بواقع 8 انتصارات و4 تعادلات، بينما خسر 3 مواجهات.

على الجهة المقابلة بدخل فريق ضمك المباراة بروح معنوية عالية بعد الفوز على الفيحاء وأبها في أخر جولتين، ويحتل ضمن المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة.

وستنطلق مباراة الاتحاد ضد ضمك في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 6:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 7:00 مساءً بتوقيت أبو ظبي، وستذاع عبر قناة SSC HD التابعة لشركة الرياضة السعودية الحاصلة على حقوق بث الدوري.

وكلفت قنوات SSC السعودية الرياضية مهمة التعليق على مباراة الاتحاد وضمك للمعلقين مشاري القرني، عيسي الحربين.