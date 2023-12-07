الصيد يوفر اتوبيسات للعاملين بالنادي للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

ياسر رشاد - القاهرة - حرص مجلس إدارة نادي الصيد برئاسة المهندس عبد الله غراب، علي توفير اتوبيسات لنقل العاملين بالنادي إلى اللجان الانتخابية تيسيرا على العاملين لأداء واجبهم الوطني بالمشاركة بالتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، المقرر عقدها خلال الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجارى.

واجتمع محمد غباشي القائم بأعمال المدير التنفيذي بالعاملين بالنادي للتحدث عن اهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة كحق دستوري وواجب وطني لما له من تأثير في صنع حاضر ومستقبل مصر تحت قيادة قوية وحكيمة تقود البلاد إلى الاستقرار والتقدم والرخاء.

وصرح محمد غباشي بان إدارة النادي ستقوم بتوفير اتوبيسات لنقل العاملين إلى اللجان الانتخابية تيسيرا على العاملين لأداء واجبهم الوطني.