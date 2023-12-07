موعد مباراة الشباب والاتفاق اليوم في الدوري السعودي والقناة الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد فريق الشباب السعودي لاستقبال ضيفه فريق الاتفاق في المواجهة المرتقبة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، في إطار منافسات الجولة 16 من الدوري السعودي للمحترفين.

يدخل فريق الشباب مواجهة اليوم على أمل استعادة نغمة الانتصارات الغائبة عن الليوث خلال الجولات الثلاثة الأخيرة، كما يستهدف فريق الاتفاق تعويض الاخفاقات في أخر 4 جولات والتي شهدت تعادله في 3 والهزيمة في واحدة.

ويحتل فريق الاتفاق المركز السابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 23 نقطة، فيها يحتل فريق الشباب المركز الثاني عشر برصيد 16 نقطة بفارق الأهداف عن الرياض الذي يحتل المركز الـ13 بنفس رصيد النقاط.

موعد مباراة الاتفاق والشباب والقناة الناقلة

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الشباب ضد الاتفاق في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 9:00 بتوقيت مكة المكرمة، 10:00 بتوقيت أبو ظبي، وستذاع عبر قناة SSC HD الحاصلة على حقوق بث دوري المحترفين السعودي.