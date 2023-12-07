سانتوس يُحدث كارثة في البرازيل لأول مرة منذ 111 عامًا.. صور

ياسر رشاد - القاهرة - أحدث نادي سانتوس البرازيلي العريق كارثة كبيرة في الساعات الاخيرة، وذلك بعد هبوطه رسميًا لأول مرة منذ 111 عامًا، في صدمة كبيرة للمشجعين ومتابعي كرة القدم.

خسر فريق سانتوس على يد فورتاليزا بنتيجة 1-2، ضمن مباريات الجولة الأخيرة من المسابقة المحلية، ليختتم الموسم في المركز الـ17 برصيد 43 نقطة فقط.

ويعد نادي سانتوس أحد الأندية العريقة في البرازيلي، فهو صاحب الظهور الأول لعدد من الأساطير الكبيرة في كرة القدم ويأتي علي رأسهم الأسطورة بيليه وقائد المنتخب البرازيلي الحالي نيمار جونيور.

كارثة في الملعب وخارجه بعد هبوط سانتوس

نقلت وكالة "أسوشيتد برس"، أن جماهير نادي سانتوس الغاضبة حاولت اقتحام ملعب المباراة، وأجبرت اللاعبين على الركض سريعا نحو غرف خلع الملابس.

كما قامت جماهير فريق سانتوس بأعمال شغب خارج ملعب فيلا بالميرو، وقاموا بحرق عدد من السيارات منها سيارات للاعبي الفريق تعبيرًا عن غضبهم بسب هبوط الفريق الكارثي.

اشعال الجماهير في سيارات اللاعبين

كما شهدت المباراة بعد انتهاءها شغب جماهيري كبير، حيث أقتحم عدد من المشجعين الملعب للوصول إلي اللاعبين ولكن الأمن تدخل واخرج اللاعبين سريعًا.