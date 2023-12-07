الامارات | إغلاق التسجيل في الجولة الثانية لسباق دبي لقوارب التجديف غدا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يغلق يوم غد باب التسجيل للمشاركة في سباق دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدما (الجولة الثانية) والذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن روزنامة فعاليات الموسم الحالي. وكانت اللجنة المنظمة في النادي أعلنت بداية الأسبوع عن تنظيم السباق الكبير وفتح باب المشاركة للراغبين في خوض التحدي المرتقب والذي يمثل المحطة الختامية المؤهلة لخوض سباق أغلى البطولات كأس آل مكتوم المقرر في الثالث والعشرين من الشهر الجاري.

ومن المنتظر أن يعقد صباح غد، وعبر تقنية الإتصال المرئي الإجتماع التنويري بين اللجنة المنظمة والمتسابقين لشرح تعليمات وشروط المشاركة في السباق والرد كذلك على كافة الاستفسارات المتعلقة بالحدث الذي سينطلق السبت- بداية من الساعة الثالثة عصرا. وقال محمد سيف المري مدير إدارة الشؤون الرياضية في النادي في تصريحات صحافية: سيقام السباق المرتقب على مسار إنسيابي تصل مسافته الى أكثر من 2 كلم داخل مجرى قناة دبي المائية.

وأوضح المري أن الحدث المرتقب سيجمع ما يزيد عن 40 قاربا سوف تتنافس على المراكز الأولى في شوطين إثنين (الشوط المحلي) ويجمع نخبة النواخذة والملاك في الدولة، والثاني (الشوط المفتوح) والمخصص لقوارب دول مجلس التعاون الخليجي وفرق الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية.