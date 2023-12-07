شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يرفع الحمل البدنى للاعبى الأهلى قبل موقعة شباب بلوزداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مارسيل كولر المدير الفنى للأهلى رفع الحمل البدنى للاعبى الأهلى على مدار اليومين الثلاثة أيام الماضية، منذ استئناف التدريبات ضمن التحضير لمباراته ضد شباب بلوزداد غدا الجمعة فى الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

وحرص كولر على رفع معدل الأحمال التى يحصل عليها اللاعبون قبل مباراة شباب بلوزداد من أجل تجهيز اللاعبين بشكل جيد قبل مباراة والغد وضمن التحضير لخوض منافسات كأس العالم للأندية، والتى ستقام بالسعودية منتصف شهر ديسمبر الجارى.

وشارك محمد عبد المنعم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، فى تدريبات الكرة، على هامش المران الذى أقيم مساء أمس على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وواصل الفريق تدريباته استعدادًا لمباراة شباب بلوزداد الجزائرى التى من المقرر أن تجمع الفريقين مساء غد الجمعة، فى إطار منافسات دورى أبطال أفريقيا.

كما أدى اللاعبون تدريبات متنوعة وفقًا لبرنامج الأحمال البدنية، إلى جانب الفقرات الخططية والفنية، بينما خاض حراس الفريق مرانًا قويًّا تحت إشراف ميشيل يانكون.

وأجرى مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، تقسيمة كرة قوية بمشاركة اللاعبين في إطار التحضير المناسب للمباراة.

واستهل الأهلي مشواره في دور المجموعات بالفوز على ميدياما الغاني بثلاثية نظيفة على ملعب السلام، والتعادل مع يانج أفريكانز التنزاني بهدف لكل فريق على ملعب بنيامين مكابا بالعاصمة دار السلام.