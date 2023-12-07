شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد اليد يعلن تعديل صالة قمة دورى المرتبط الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد عن تعديل صالة مباراة قمة دورى المرتبط بالمحترفين مواليد 2004 للموسم المحلى 2023 / 2024 المحدد لها الأربعاء المقبل فى السادسة مساء.

ومن المنتظر أن تقام المباراة على صالة النادى الأهلى بدلا من صالة سيتى كلوب.

وتشهد الجولة الـ15 المحدد لها الأربعاء المقبل بخلاف الأهلى مع الزمالك، مواجهات بين كل من الطيران مع الزهور، طلائع الجيش مع المعادى، وهليوبوليس مع العبور، وسبورتنج مع سموحة، والبنك الأهلى مع الشمس، والجزيرة مع أصحاب الجياد، والأولمبى مع الترسانة.

وتشهد المباريات تطبيق اللجوء لرميات الـ7 أمتار حال التعادل فى مسابقة المحترفين والمرتبط والسيدات وناشئات 2006.

وتنطلق المرحلة الثانية بدورى محترفى كرة اليد للموسم المحلى 2023 / 2024 يوم 6 فبراير المقبل، عقب انتهاء مشاركة اللاعبين الدوليين من بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر يناير المقبل.