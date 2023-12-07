شكرا لقرائتكم خبر عن مدافع بدرجة هداف.. وائل جمعة ومحمود علاء الأبرز.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمتلك بعض اللاعبين فى مركز المدافع قدرات خاصة فى إحراز الأهداف بشكل جيد، كما نجحوا فى تسجيل بعض الأهداف المهمة التى ساهمت فى حصد بعض البطولات المباريات الهامة.

ونرصد على مر التاريخ بعض أسماء المدافعين الذين تمكنوا من تسجيل بعض الأهداف وتحويل مركزهم للمهاجم وتسجيل الأهداف والتى يأتى فى مقدمتهم..

- وائل جمعة

يأتى وائل جمهة مدافع فريق الأهلى ومنتخب مصر الأسبق من أفضل المدافعين داخل القارة السمراء، حيث تمكن من تسجيل 15 هدفا بالقميص الأحمر وهدف وحيد بتشرت الفراعنة.

- عبد الظاهر السقا

تمكن عبد الظاهر السقا مدافع منتخب مصر، والذى خاض رحلة احترافية كبيرة فى الملاعب الأوروبية، حيث تمكن من تسجيل 19 هدفا خلال مسيرته الكروية.

- محمد عبد المنعم

يعد محمد عبد المنعم مدافع فريق الأهلى ومنتخب مصر الأفضل حاليا، حيث تمكن من تسجيل 5 أهداف برفقة الفريق الأحمر وهدفين مع منتخب الفراعنة خلال مسيرته حتى الآن.

- محمود علاء

تألق محمود علاء مدافع فريق الزمالك ومنتخب مصر فى تسجيل الأهداف، حيث تمكن من تسجيل 57 هدفا حتى الآن، حيث يتميز بإحراز ضربات الجزاء.