شكرا لقرائتكم خبر عن الصيد يوفر أتوبيسات للعاملين بالنادى للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص مجلس إدارة نادى الصيد برئاسة المهندس عبد الله غراب، على توفير أتوبيسات لنقل العاملين بالنادى إلى اللجان الانتخابية، تيسيرا على العاملين لأداء واجبهم الوطنى بالمشاركة بالتصويت فى الانتخابات الرئاسية 2024، المقرر عقدها خلال الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجارى.

واجتمع محمد غباشي القائم بأعمال المدير التنفيذي بالعاملين بالنادي للتحدث عن أهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة كحق دستوري وواجب وطني لما له من تأثير في صنع حاضر ومستقبل مصر تحت قيادة قوية وحكيمة تقود البلاد إلى الاستقرار والتقدم والرخاء.

وصرح محمد غباشي بأن إدارة النادي ستقوم بتوفير أتوبيسات لنقل العاملين إلى اللجان الانتخابية تيسيرا على العاملين لأداء واجبهم الوطني.