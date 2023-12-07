شكرا لقرائتكم خبر عن عامر حسين: هناك تفكير لإقامة نهائى كأس مصر 2023 فى الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات أنه حتى الآن لم يعتذر أى نادٍ عن الاشتراك فى كأس رابطة الأندية، مشيرا إلى أنه لم يفرض على أى ناد المشاركة فى البطولة.

وقال رئيس لجنة المسابقات، فى تصريحات صحفية، إن قرعة كأس الرابطة يوم 15 ديسمبر الجارى، ومن يريد الاعتذار عن عدم المشاركة لا بد أن يعلن قراره قبل إقامة القرعة.

وكشف عامر حسين أن هناك فكرة لإقامة نهائى كأس مصر 2023 المقرر إقامته يوم 13 مارس فى الإمارات، مؤكداً أن الدوري المصري سيستمر خلال أولمبياد باريس 2024 .

وواصل رئيس لجنة المسابقات أن مباراة القمة ربما تؤجل عن موعدها المحدد فبراير المقبل حال وصول الأهلي لنصف نهائي المونديال.

وشدد عامر حسين أنه رغم الموسم المزدحم وكثرة الارتباطات سننهي الدوري في الموعد المحدد له في 30 يوليو المقبل.