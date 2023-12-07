شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة يد الأهلى تغادر إلى الإمارات لخوض السوبر المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادرت بعثة الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادى الأهلى برئاسة الدكتور محمد شوقى عضو مجلس الإدارة مطار القاهرة الدولى للسفر إلى دولة الإمارات من أجل خوض مباراة كأس السوبر المصرى أمام الزمالك. ويلعب الأهلى أمام الزمالك على بطولة كأس السوبر المصرى، التى تستضيفها الإمارات، وتقام المباراة بعد غد السبت فى الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت الإمارات، داخل صالة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بإمارة الفجيرة. وجاءت قائمة "رجال يد الأهلى" المشاركة فى السوبر المصري كالتالي:‏ محمد إبراهيم - عبد الرحمن طه - عمر خالد "كاستيلو" - أحمد هشام "سيسا" - محسن رمضان - عمر سامي - محمد لاشين - عبد العزيز إيهاب - عبد الرحمن فيصل - نبيل شريف - محمد مجدي - سيف هاني "فوكس" - أحمد خيري - أحمد راضي - إبراهيم المصري - أحمد عادل - ياسر سيف.

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