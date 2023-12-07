شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفى لباتشيكو وفخرى لاكاى غدًا قبل لقاء صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد، غدا الجمعة، المؤتمر الصحفى الخاص بالحديث عن استعدادات فريقى بيراميدز وصن داونز فى إطار لقاءات دور المجموعات من بطولة دورى أبطال أفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفا على نظيره نادى صن داونز بطل جنوب أفريقيا، فى الثالثة من عصر الأحد بملعب لوفتس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا، في إطار الجولة الثالثة من مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويحضر المؤتمر الذي يعقد في الحادية عشرة ظهر غد الجمعة بقاعة مؤتمرات ملعب لوفتس فيرسفيلد، المدير الفني البرتغالي جايمي باتشيكو ومترجمه محمود علي، والمهاجم الجنوب أفريقي فخري لاكاي، للحديث عن استعدادات بيراميدز للمواجهة الهامة أمام صن داونز.