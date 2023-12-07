شكرا لقرائتكم خبر عن 3 لاعبين يستعيدون التألق فى الدورى.. أحمد ياسر ريان الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعاد 3 لاعبين تألقهم مع أنديتهم خلال مباريات الجولة الثامنة من دورى Nile، ليأكدوا استعادة مستواهم المعهود، ومساعدة أنديتهم على تحقيق الانتصارات والتقدم في جدول الدورى.

ونستعرض فى التقرير التالى هؤلاء اللاعبين..أحمد ياسر ريان

نجح أحمد ياسر ريان مهاجم فريق سيراميكا فى استعادة الكثير من مستواه الغائب منذ بداية هذه الموسم نتيجة الإصابات أو عدم المشاركة بشكل أساسى في أوقات أخرى.

وقاد أحمد ياسر ريان فريقه للفوز للأسبوع الثانى على التوالي، حيث أحرز هدف الفوز على البنك الأهلى، كما واصل تألقه بإحراز هدف في فوز فريقه على إنبى 4/ 2 في الجولة الثامنة، ليقود فريقه إلى المربع الذهبى.

محمد فتح الله

استعاد محمد فتح الله مدافع طلائع الجيش، الكثير من صلابته الدفاعية ومساهماته الهجومية في الفترة الأخيرة، حيث نجح في إنقاذ فريقه من السقوط أمام الجونة بإحراز هدف التعادل في الثوانى الأخيرة من المباراة، كما سجل هدفا في مباراة فريقه أمام بلدية المحلة ليقود الفريق للفوز وخطف المركز الثالث في ترتيب دورى Nile.

عماد حمدى

نجح عماد حمدى لاعب وسط فريق الإسماعيلى في إعادة الدراويش لسكة الانتصارات مرة أخرى بعد فترة كبيرة بدون أي فوز، عندما خطف هدف الفوز أمام البنك الأهلى ليحقق للفريق أهم 3 نقاط ليتقدم للمركز الرابع عشر والابتعاد قليلا عن فرق الهبوط، كما أنه قد سجل في خسارة فريقه أمام طلائع الجيش، ليواصل تألقه بشكل كبير ويستعيد الكثير من مستواه.