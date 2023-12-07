كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلى وشباب بلوزداد الجزائرى فى دورى الأبطال

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القاهرة - سامية سيد - ينهى فريق الكرة بالنادى الأهلى استعداداته، اليوم الخميس، لمواجهة شباب بلوزداد بدورى أبطال أفريقيا، حيث يخوض المارد الأحمر مرانه الأخير على استاد مختار التتش ثم يعلن مارسيل كولر قائمة المباراة التى تدخل معسكر مغلق.





ما موعد مباراة الأهلى وشباب بلوزداد الجزائرى فى دورى أبطال أفريقيا؟

- يستعد الأهلى لمواجهة شباب بلوزداد الجزائرى فى السادسة مساء غد الجمعة باستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.





ما مجموعة الأهلى في بطولة دورى أبطال أفريقيا؟

يقع فريق الأهلى فى المجموعة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا برفقة أندية شباب بلوزداد الجزائرى ويانج أفريكانز التنزانى وميدياما الغانى.





ما مشوار الأهلى فى دوري أبطال أفريقيا؟

افتتح الأهلى مشواره بالنسخة الحالية لدوري أبطال أفريقيا بتخطى عقبة سانت جورج الإثيوبى ذهاباً بثلاثية دون رد وإياباً برباعية دون رد، ثم حقق المارد الأحمر انتصاراً بثلاثية دون رد على ميدياما الغانى فى أول جولة من دور المجموعات باستاد السلام، ثم تعادل مع يانج أفريكانز التنزانى بهدف لكل فريق فى الجولة الثانية.





ما نتائج الأهلي مع شباب بلوزداد الجزائري قبل مباراة الغد؟

لعب الأهلي مع شباب بلوزداد مباراتين في دوري المجموعات من نسخة البطولة عام 2001، فاز الأهلي بالقاهرة 1- صفر، أحرزه حسام غالي، وفي الجزائر كرر الأهلي فوزه 1- صفر، أحرزه إبراهيم سعيد.





ما القناة الناقلة لمباريات الأهلي في دوري أبطال أفريقيا 2024 ؟

يمكن مشاهدة جميع مباريات الأهلي فى مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2024 من خلال قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.

ما ترتيب مجموعة الأهلى فى دورى أبطال أفريقيا؟

يتصدر الأهلى ترتيب المجموعة الرابعة فى دوري أبطال أفريقيا، برصيد 4 نقاط، ثم ميدياما برصيد 3 نقاط بالتساوي مع شباب بلوزداد، وأخيرا يانج أفريكانز برصيد نقطة واحدة.