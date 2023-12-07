شكرا لقرائتكم خبر عن رفض منح ماييلى تأشيرة سفر لجنوب أفريقيا للمشاركة مع بيراميدز أمام صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فوجئت بعثة نادى بيراميدز فى جنوب أفريقيا، بمنع الهداف الدولى الكونغولى فيستون ماييلى مهاجم الفريق من الانضمام للبعثة المتواجدة فى مدينة بريتوريا، استعدادا لخوض مباراة صن داونز فى إطار مباريات دور المجموعات من بطولة دورى أبطال أفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفا على صن داونز فى الثالثة من عصر الأحد المقبل على استاد لوفتس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا فى ثالث جولات دور المجموعات من بطولة دورى أبطال أفريقيا.

ورفضت السلطات فى جنوب أفريقيا منح تأشيرة الدخول للمهاجم الدولى الكونغولى من أجل الدخول ومرافقة البعثة فى بريتوريا، واضطر اللاعب بعد وصوله مع بعثة بيراميدز قادما من موريتانيا للسفر إلى تنزانيا على أمل حل مشكلة التأشيرة والعودة مرة أخرى إلى جنوب أفريقيا لخوض مباراة صن داونز.

كما رفضت سفارة جنوب أفريقيا فى القاهرة وبدون مبرر إصدار تأشيرة السفر لجنوب أفريقيا للاعب رغم تقديم بيراميدز لكل الطلبات والأوراق المطلوبة لإنهاء الأزمة، إلا أن مسئولى السفارة رفضوا دون إبداء أسباب.

وأكد مصدر بنادى بيراميدز أن الشكوك تحوم من جانب مسئولى بعثة بيراميدز فى تورط صن داونز فى منع ماييلى من الحصول على التأشيرة لحرمانه من خوض لقاء الأحد، خاصة أن الدولى الكونغولى هداف أفريقيا العام الماضى، وأحد المرشحين الثلاثة للفوز بجائزة أفضل لاعب في القارة السمراء لعام 2023.

يذكر أن ماييلى هو أحد أهم الصفقات التى أبرمتها إدارة بيراميدز خلال العام الجارى بعد الفوز بخدمات هداف قارة أفريقيا بمبلغ أقل من 500 ألف دولار فى تأكيد على النظرة الثاقبة للإدارة فى اختيار صفقات النادى والمفاوضات لضم أهم وأفضل اللاعبين.