شكرا لقرائتكم خبر عن فريال أشرف بطلة الكاراتيه ترزق بمولود وتطلق عليه "سليم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رزقت، منذ قليل، فريال أشرف لاعبة منتخب الكاراتيه والحاصلة على ذهبية أولمبياد طوكيو بمولودها الأول، والذى أطلقت عليه اسم "سليم". دخلت فريال أشرف ترشيحات الانضمام للجنة الشباب بالاتحاد الدولى للكاراتيه WKF. وتُعتبر فريال أشرف ممثلة القارة الأفريقية، وجميع الدول العربية فى انتخابات اللجنة بالاتحاد الدولى. فريال أشرف حاصلة على الميدالية الذهبية فى دورة الألعاب الأولمبية التى أقيمت بطوكيو 2020، وأقام اتحاد الكاراتيه حفلا لتكريم أبطال أفريقيا والعالم الشهر الماضى.

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