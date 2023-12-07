شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الزمالك يظهر فى مران فريقه اليوم بعد المشاركة فى دورة "ويلز" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواجد أحمد مجدى المدرب المساعد بالجهاز الفنى بنادى الزمالك فى التدريبات الجماعية للأبيض، التى أقيمت اليوم الخميس على ملعب النادى استعداداً للقاء ساجرادا الأنجولى فى بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية. وعاد مجدى من ويلز خلال الساعات القليلة الماضية بعد رحلة سريعة، لاستكمال دورة "ويفا"، للحصول على الرخصة التدريبية "A" من الاتحاد الويلزي لكرة القدم. ويستعد الزمالك للقاء ساجرادا الأنجولى المقرر له يوم السبت المقبل باستاد السلام فى الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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