شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يخوض مرانه الأخير قبل السفر للإسكندرية استعدادا لـ بلوزداد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض فريق الأهلى مرانه الأخير ظهر اليوم على ملعب مختار التتش قبل التوجه إلى الإسكندرية للمبيت بها استعدادا لخوض مباراته أمام شباب بلوزداد الجزائرى غدا الجمعة ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

ونشرت الصفحة الرسمية للأهلى فيديو مباشر من مرانه الأخير على ملعب التتش قبل السفر إلى الإسكندرية، شهد أداء بعض الفقرات الفنية والبدنية.

وشارك محمد عبد المنعم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تدريبات الكرة، على هامش المران الذي أقيم مساء أمس على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وواصل الفريق تدريباته استعدادًا لمباراة شباب بلوزداد الجزائري التي من المقرر أن تجمع الفريقين مساء غد الجمعة، في إطار منافسات دوري أبطال أفريقيا.

كما أدى اللاعبون تدريبات متنوعة وفقًا لبرنامج الأحمال البدنية، إلى جانب الفقرات الخططية والفنية، بينما خاض حراس الفريق مرانًا قويًّا تحت إشراف ميشيل يانكون.

وأجرى مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، تقسيمة كرة قوية بمشاركة اللاعبين في إطار التحضير المناسب للمباراة.

واستهل الأهلى مشواره فى دور المجموعات بالفوز على ميدياما الغانى بثلاثية نظيفة على ملعب السلام، والتعادل مع يانج أفريكانز التنزانى بهدف لكل فريق على ملعب بنيامين مكابا بالعاصمة دار السلام.