شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 7/12/2023 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وجاء فى مقدمتها كولر يرفع الحمل البدنى للاعبى الأهلى قبل موقعة شباب بلوزداد، ومودرن فيوتشر يتجه إلى الجزائر غدا استعدادا لمواجهة اتحاد العاصمة بالكونفدرالية، والزمالك يعسكر قبل مواجهة ساجرادا بالكونفدرالية بـ 24 ساعة. قرر مارسيل كولر المدير الفنى للأهلى رفع الحمل البدنى للاعبى الأهلى على مدار اليومين الثلاثة أيام الماضية.

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