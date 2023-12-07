اخبار الرياضه

7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت المصرية اليوم الخميس 7/12/2023 العديد من الأخبار المهمة، وجاء فى مقدمتها كولر يرفع الحمل البدنى للاعبى الأهلى قبل موقعة شباب بلوزداد، ومودرن فيوتشر يتجه إلى الجزائر غدا استعدادا لمواجهة اتحاد العاصمة بالكونفدرالية، والزمالك يعسكر قبل مواجهة ساجرادا بالكونفدرالية بـ 24 ساعة.

 

قرر مارسيل كولر المدير الفنى للأهلى رفع الحمل البدنى للاعبى الأهلى على مدار اليومين الثلاثة أيام الماضية.

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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