شكرا لقرائتكم خبر عن مها تاج السر تحصد المركز الخامس ببطولة الجائزة الكبرى للجودو للمكفوفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصدت مها تاج السر لاعبة المنتخب الوطنى للجودو المكفوفين المركز الخامس بعد فوزها على اللاعبة اليابانية المصنفة السابعة على العالم فى بطولة الجائزة الكبرى التى أقيمت فعاليتها بمدينة طوكيو اليابانية.

من جانبه قال الدكتور أحمد عوين رئيس الاتحاد المصرى لرياضات المكفوفين ورئيس البعثة المصرية أن مها تاج السر أدت مواجهات قوية خلال منافسات البطولة بعد تأهلها للدور قبل النهائي وخسارتها أمام اللاعبة اليونانية المصنفة الثالثة وخسارتها مباراة الميدالية البرونزية وهذا إنجاز كبير للاعبة في طريقها للتأهل للمشاركة في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.

شدد رئيس الاتحاد على أن مها تاج السر تمتلك فرصة جيدة فى التأهل لدورة الألعاب البارالمبية المقبلة بعد تحقيقها 120 نقطة في التصنيف العالمى للاعبين، الأمر الذى يساعدها على مواصلة مشوارها خلال البطولات المقبلة في عام 2024.

وأشار عوين إلى محمود عنتر لاعب منتخب الرجال ابتعد عن المنافسة على التأهل بعد خسارته من اللاعب الياباني المصنف العاشر.

جدير بالذكر أن الجهاز الفني لمنتخب الجودو يضم كلا من مصطفى إبراهيم مدربا عاما وريم عصام مدربة.