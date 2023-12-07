صلاح وحكيمي ينافسان أوسيمهن على جائزة الأفضل في القارة السمراء

الرياص - اسماء السيد - القاهرة: حصر الاتحاد الافريقي لكرة القدم الخميس المنافسة على جائزة أفضل لاعب في القارة السمراء لعام 2023 بين الثلاثي المغربي أشرف حكيمي والمصري محمد صلاح والنيجيري فيكتور أوسيمهن.

وتوّج حكيمي بلقب بطل الدوري الفرنسي مع فريقه باريس سان جرمان، وتألق مع منتخب بلاده "أسود الأطلس" في مونديال قطر ببلوغه نصف النهائي وإنهائه في مركز رابع تاريخي، فيما ظفر أوسيمهن بلقبي الهداف والبطل في الدوري الايطالي مع نابولي، وحل صلاح رابعا في لائحة الدوري الانكليزي مع فريقه ليفربول.

وكان الثلاثي ضمن قائمة من عشرة لاعبين بينهم أربعة مغاربة هم فضلا عن حكيمي، حارس المرمى ياسين بونو ويوسف النصيري وسفيان أمرابط، إلى جانب الجزائري رياض محرز والسنغالي ساديو مانيه، افضل لاعب العام الماضي، والكاميرونيين فنسان أبو بكر وفرانك أنغيسا.

واختير بونو، المتوج مع اشبيلية الاسباني بلقب الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" الموسم الماضي والذي يدافع حاليا عن ألوان الهلال السعودي، للمنافسة على جائزة أفضل حارس مرمى مع المصري محمد الشناوي المتوج مع فريقه الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا والكاميروني أندري أونانا الذي توج بطلا لكأس إيطاليا ووصيفا لدوري الأبطال مع إنتر ميلان قبل الانتقال الى مانشستر يونايتد الانكليزي.

وضمت اللائحة النهائية لجائزة أفضل مدرب المغربي وليد الركراكي، صانع إنجاز أسود الاطلس في مونديال قطر، الجزائري عبد الحق بنشيخة الذي قاد اتحاد العاصمة الى لقبي كأس الاتحاد الافريقي والكأس السوبر الإفريقية ويشرف حاليا على سيمبا التنزاني، والسنغالي أليو سيسيه المدير الفني لأسود التيرانغا أبطال القارة السمراء قبل عامين.

وتواجد المغاربة أيضاً في اللائحة النهائية لجائزة أفضل لاعب واعد في شخص جناح ريال بيتيس الاسباني عبد الصمد الزلزولي الى جانب السنغاليين لامين كامارا وأمارا ضيوف (كلاهما مع متز الفرنسي).

وحضر رجال وسيدات المغرب ضمن لائحة الافضل على صعيد المنتخبات، حيث يتنافس "أسود الأطلس" مع السنغال وغامبيا، و"لبؤات الأطلس" اللواتي بلغن ثمن نهائي مونديال أستراليا ونيوزيلندا للمرة الأولى في تاريخهن" مع نيجيريا وجنوب إفريقيا، وجميعها خرجت من دور الـ16.

قائمة المنافسة

محلياً، انحصرت قائمة المنافسة على جائزة افضل لاعب بين الكونغولي الديموقراطي فيستون ماييلي (بيراميدز المصري)، الجنوب إفريقي بيرسي تاو (الاهلي) وبيتر شالوليلي (صنداونز الجنوب إفريقي). أما جائزة أفضل ناد فيتنافس عليها الاهلي، بطل دوري الابطال، وصنداونز، بطل المسابقة الحديثة دوري إفريقيا، والوداد البيضاوي المغربي وصيفهما.

وضمت القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعبة النيجيرية أسيسات أوشوالا (برشلونة الاسباني) والجنوب إفريقية ثيمبي كغاتلانا (لويسفيل الاميركي) والزامبية باربرا باندا (شنغهاي شينغلي الصيني).

وشملت لائحة أفضل فريق في فئة السيدات صنداونز بطل دوري الابطال وسبورتنغ الدار البيضاء المغربي وصيفه ومواطنه الجيش الملكي، وافضل مدرب الفرنسي رينالد بيدروس (المغرب) وديزيريه إيليس (جنوب إفريقيا) وجيري تشابالالا (صنداونز).

أما أفضل حارسة مرمى، فانحصرت المنافسة بين المغربية خديجة الرميشي (الجيش الملكي) والنيجيرية تشياماكا نادوزي (باريس اف سي الفرنسي) وأنديلي دلاميني (صنداونز)، في حين تتنافس المغربية نسرين الشاد (ليل الفرنسي) والغانية كومفورت ييبواه (أمبيم داركوا الغاني) والنيجيرية ديبوراه أبيودون (بيتسبورغ بانثرز الاميركي) على جائزة أفضل واعدة.

وسيحدّد الفائز النهائي في كل فئة بعد تصويت لجنة مكونة من لجنة كاف الفنية والإعلاميين والمدربين وقادة الاتحادات الأعضاء والأندية المشاركة في مراحل المجموعات من مسابقات الأندية.