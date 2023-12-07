مران الزمالك.. معتمد جمال يعقد جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات

ياسر رشاد - القاهرة - عقد معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية للأبيض، التي أقيمت اليوم الخميس على ملعب النادي استعداداً للقاء ساجرادا الأنجولي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وشهدت الجلسة حديث مطول من المدير الفني حول أهمية مباراة ساجرادا الأنجولي وضرورة تحقيق الفوز لوضع قدماً في الدور المقبل من البطولة.

وأكد المدير الفني على عدم وجود بديل عن الفوز خلال مباراة بطل أنجولا، مشيراً إلى ضرورة الحفاظ على نفس الوتيرة التي يسير بها الفريق خلال الفترة الأخيرة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء ساجرادا الأنجولي المقرر له يوم السبت المقبل باستاد السلام في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وساجرادا في الكونفدرالية

ويعقد في الواحدة ظهر غدا الجمعة بأحد فنادق التجمع الخامس، الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وساجرادا الأنجولي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، للاتفاق على زي الفريقين وبعض الأمور التنظيمية.

ومن المقرر أن يحضر الاجتماع الفني من الزمالك، أحمد حسني المدير الإداري ومصطفى ميلا مسؤول المهمات، بالإضافة إلى ممثلي النادي الأنجولي، وطاقم التحكيم الصومالي المكلف بإدارة اللقاء.

ويلتقي الزمالك مع نظيره ساجرادا الأنجولي في السادسة مساء يوم السبت المقبل باستاد السلام، في إطار مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

