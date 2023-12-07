تشكيل اتحاد جدة الرسمي أمام ضمك في الدوري السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - اعلن مارسيلو جاياردو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي اتحاد جدة، التشكيل الرسمي الذى سيخوض مباراة ضمك، التى تجمعهما بعد قليل، في الدوري السعودي.

تشكيل اتحاد جدة الرسمي أمام ضمك بدوري روشن

في حراسة المرمى: مارسيلو جروهي.

في خط الدفاع: عمر هوساوي ــ لويز فيليبي ــ حسن كادش ــ زكريا هوساوي.

في خط الوسط: نجول كانتي ــ فيصل الغامدي ــ صالح العمري.

في الهجوم: عبدالرزاق حمدالله ــ مروان الصحفي – إيجور كورونادو.

وخرج أحمد حجازي من قائمة الاتحاد لمواجهة ضمك، بعدما شارك للمرة الأولى في المباراة الماضية للعميد في دوري أبطال أسيا بعد عودته من الإصابة.

ويلعب الاتحاد السعودي ضد ضمك على ملعب استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية (المحالة)، في مستهل الجولة الـ 16 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وستنطلق المباراة في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 6:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 7:00 مساءً بتوقيت أبو ظبي، وستذاع المباراة عبر قناة SSC HD التابعة لشركة الرياضة السعودية الحاصلة على حقوق بث الدوري.