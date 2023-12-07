وصول بعثة يد الأهلي لخوض مباراة السوبر المصري أمام الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - بعثة الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي، برئاسة الدكتور محمد شوقي عضو مجلس الإدارة، وصلت الى الإمارات لخوض مباراة كأس السوبر المصري أمام الزمالك.

ويلعب الأهلي أمام الزمالك على بطولة كأس السوبر المصري، التي تستضيفها الإمارات، وتقام المباراة بعد غد السبت في الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت الإمارات، داخل صالة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بإمارة الفجيرة.

قائمة يد الأهلي

وجاءت قائمة «رجال يد الأهلي» المشاركة في السوبر المصري كالتالي:‏ محمد إبراهيم - عبد الرحمن طه - عمر خالد «كاستيلو» - أحمد هشام «سيسا» - محسن رمضان - عمر سامي - محمد لاشين - عبد العزيز إيهاب - عبد الرحمن فيصل - نبيل شريف - محمد مجدي - سيف هاني «فوكس» - أحمد خيري - أحمد راضي - إبراهيم المصري - أحمد عادل - ياسر سيف