عضو الاتحاد الإماراتي يستقبل بعثة يد الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - استقبل فيصل الطواش، عضو مجلس إدارة الاتحاد الإماراتي لكرة اليد، رئيس لجنة المنتخبات بدولة الإمارات، بعثة الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي ، فور وصولها إلى مطار دبي، استعدادًا لخوض مواجهة كأس السوبر المصري أمام الزمالك.



ووصلت منذ قليل بعثة الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي، برئاسة الدكتور محمد شوقي عضو مجلس الإدارة، الى دولة الإمارات استعدادًا لخوض مباراة كأس السوبر المصري أمام الزمالك.

والتقط الدكتور محمد شوقي صورة تذكارية مع عضو مجلس إدارة الاتحاد الإماراتي لكرة اليد، وثمَّن حرصه على التواجد واستقبال بعثة الأحمر فور وصولها إلى الإمارات.

ومن المقرر أن تقام مواجهة الأهلي والزمالك على بطولة كأس السوبر المصري، بدولة الإمارات الإمارات، وتقام المباراة بعد غد السبت في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت الإمارات، على صالة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بإمارة الفجيرة.

ويخوض الأهلي المواجهة بقائمة لاعبين تضم كل من ..

“محمد إبراهيم - عبد الرحمن طه - عمر خالد «كاستيلو» - أحمد هشام «سيسا» - محسن رمضان - عمر سامي - محمد لاشين - عبد العزيز إيهاب - عبد الرحمن فيصل - نبيل شريف - محمد مجدي - سيف هاني «فوكس» - أحمد خيري - أحمد راضي - إبراهيم المصري - أحمد عادل - ياسر سيف”.