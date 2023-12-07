أحمد مجدي يتواجد في مران الزمالك استعدادًا لمباراة ساجرادا الأنجولي

ياسر رشاد - القاهرة - تواجد أحمد مجدي المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية للأبيض، التي أقيمت اليوم الخميس على ملعب النادي استعداداً للقاء ساجرادا الأنجولي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

عودة أحمد مجدي

وعاد مجدي من ويلز خلال الساعات القليلة الماضية بعد رحلة سريعة، لاستكمال دورة «ويفا»، للحصول على الرخصة التدريبية «A» من الاتحاد الويلزي لكرة القدم.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء ساجرادا الأنجولي المقرر له يوم السبت المقبل باستاد السلام في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وسيخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه الأساسي في الثالثة عصر الغد على ملعب النادي ، استعداداً لمواجهة بطل أنجولا.

وسيقام المؤتمر الصحفي للمدير الفني لفريق ساجرادا الأنجولي في الخامسة والنصف مساء الغد، على أن يخوض الفريق تدريبه الأساسي في السادسة مساءً باستاد السلام.

ويلتقي الزمالك مع نظيره ساجرادا الأنجولي في السادسة مساء يوم السبت المقبل باستاد السلام، في إطار مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويتصدر فريق الزمالك ترتيب مجموعته برصيد 6 نقاط بعد الفوز على أبو سليم الليبي في الجولة الأولى بهدف دون رد، والتغلب على سوار الغيني برباعية في الجولة الثانية لدور المجموعات.