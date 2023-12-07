شكرا لقرائتكم خبر عن فقرات خططية ومحاضرة فنية من كولر فى آخر مران للأهلى قبل مواجهة بلوزداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم فريق الأهلى استعداداته لمباراة شباب بلوزداد المقرر لها السادسة من مساء غد الجمعة على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة بدور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.

وخاض الفريق مرانه الختامى، اليوم، على ملعب التتش بحضور وسائل الإعلام فى الربع الساعة الأولى، وفقاً للقواعد المتبعة فى البطولة، وعقد مارسيل كولر المدير الفنى للفريق محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث فى كل الجوانب الفنية الخاصة بالمباراة.

وأدى لاعبو الأهلى فقرات متنوعة، بدأت بإجراء عمليات الإحماء وجزء بدني قبل تنفيذ الجوانب الخططية خلال تدريبات الكرة.

ويتصدر الأهلى قمة المجموعة الرابعة بدور المجموعات برصيد 4 نقاط بعد الفوز على ميدياما الغانى فى الجولة الأولى والتعادل أمام يانج أفريكانز فى تنزانيا.