انتظام شيكابالا فى تدريبات الزمالك.. وعبد المجيد يواصل التأهيل

القاهرة - سامية سيد - انتظم محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الزمالك في التدريبات الجماعية للأبيض، التى أقيمت اليوم الخميس على ملعب النادى استعداداً للقاء ساجرادا الأنجولى فى بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وشارك محمود عبد الرازق شيكابالا فى المران الجماعى للفريق، عقب الانتهاء من برنامجه التأهيلى الموضوع له من قبل الجهاز الفنى للفريق.

فيما واصل حسام عبد المجيد لاعب الفريق برنامجه التأهيلى على هامش التدريبات الجماعية للأبيض، وخاض عبد المجيد مجموعة من التدريبات البدنية الخفيفة، قبل أن يواصل المران بخوض تدريبات فردية في ظل إصابته بكسر في الأنف.

فيما قام الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال بتقسيم اللاعبين إلى ثلاث مجموعات، خلال التدريبات الجماعية للأبيض، التي أقيمت اليوم الخميس على ملعب النادي، استعداداً للقاء ساجرادا الأنجولي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية ، وشهدت الفقرة تركيز معتمد جمال على تنفيذ بعض الجمل الفنية في المساحات الصغيرة، بجانب الاهتمام بعملية الضغط الفردي والجماعي على المنافس.