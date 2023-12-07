شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام شيكابالا فى تدريبات الزمالك.. وعبد المجيد يواصل التأهيل والان مع تفاصيل الخبر
فيما واصل حسام عبد المجيد لاعب الفريق برنامجه التأهيلى على هامش التدريبات الجماعية للأبيض، وخاض عبد المجيد مجموعة من التدريبات البدنية الخفيفة، قبل أن يواصل المران بخوض تدريبات فردية في ظل إصابته بكسر في الأنف.
فيما قام الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال بتقسيم اللاعبين إلى ثلاث مجموعات، خلال التدريبات الجماعية للأبيض، التي أقيمت اليوم الخميس على ملعب النادي، استعداداً للقاء ساجرادا الأنجولي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية ، وشهدت الفقرة تركيز معتمد جمال على تنفيذ بعض الجمل الفنية في المساحات الصغيرة، بجانب الاهتمام بعملية الضغط الفردي والجماعي على المنافس.
ويستعد الزمالك للقاء ساجرادا الأنجولي المقرر له يوم السبت المقبل باستاد السلام في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
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