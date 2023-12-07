شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جلسة معتمد جمال مع لاعبى الزمالك قبل مواجهة ساجرادا بالكونفيدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية للأبيض، التى أقيمت اليوم الخميس على ملعب النادى استعداداً للقاء ساجرادا الأنجولى فى بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وشهدت الجلسة حديثا مطولا من المدير الفنى حول أهمية مباراة ساجرادا الأنجولى، وضرورة تحقيق الفوز لوضع قدماً في الدور المقبل من البطولة.

وأكد المدير الفنى عدم وجود بديل عن الفوز خلال مباراة بطل أنجولا، مشيراً إلى ضرورة الحفاظ على نفس الوتيرة التي يسير بها الفريق خلال الفترة الأخيرة.

ويستعد الزمالك لمواجهة ساجرادا الأنجولي المقرر له يوم السبت المقبل باستاد السلام في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.