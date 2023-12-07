أهلي 2007 يتفوق برباعية على بلدية المحلة في دوري الجمهورية

ياسر رشاد - القاهرة - تمكن فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٧ ، من الانتصار على ضيفه بلدية المحلة برباعية من دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم الخميس على ملعب الأحمر بفرع مدينة نصر، لحساب منافسات الجولة ١٥ من بطولة الجمهورية.

وتمكن محمد عبد الفتاح تاحا من تسجيل هدفي التقدم للأهلي خلال مجريات الشوط الأول، قبل أن يحرز محمد عاطف الهدف الثالث في الشوط الثاني.

ووقع تاحا على الهدف الثالث له في المباراة والرابع للفريق، لينتهي اللقاء بتفوق عريض للأهلي.

وبدأ فريق الأهلي المباراة بتشكيل ضم كل من:

حراسة المرمى: إياد تامر.

الدفاع: إياد مدحت - زياد وائل - مازن هاني - محمد عاطف.

الوسط: زيدان ناجح - محمد السيد - ياسين عاطف - حازم عاشور - أحمد الشيخ.

الهجوم: محمد عبد الفتاح تاحا.

ويتكون الجهاز الفني لفريق أهلي ٢٠٠٧ بالأهلي من أسامة زكي مديرًا فنيًّا، وإيهاب عبد العاطي مدربًا مساعدًا، وأسامة محمد مدربًا للحراس، وعماد عبد الهادي الإداري، وحازم عبد الرحمن طبيب الفريق، وعدنان سمير مخطط الأحمال والإعداد البدني، وعبد الرحمن مكي إخصائي التدليك.

بعثة يد الأهلي تصل الإمارات ..

وعلى صعيد منافسات كرة اليد ، وصلت بعثة الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي، والتي تأتي برئاسة الدكتور محمد شوقي عضو مجلس الإدارة، الى الإمارات لخوض مباراة كأس السوبر المصري أمام الزمالك.

ويلعب الأهلي أمام الزمالك في مواجهة مرتقبة جماهيريًا على بطولة كأس السوبر المصري، التي تستضيفها الإمارات، وتقام المباراة بعد غد السبت في الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت الإمارات، داخل صالة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بإمارة الفجيرة.