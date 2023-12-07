مشوار فريق أهلي 2007 بدوري الجمهورية بعد الفوز على البلدية

ياسر رشاد - القاهرة - نجح فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٧ في الفوز على نظيره بلدية المحلة برباعية دون مقابل، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم الخميس على ملعب الأهلي بفرع مدينة نصر، لحساب منافسات الجولة ١٥ من بطولة الجمهورية.





ونجح فريق الأهلي للناشئين في رصيده إلى ٣٥ نقطة بعد انتصار اليوم.

وخلال المنافسات ، تفوق الأهلي على كل من فاركو ٢ – ١، وعلى الداخلية ٥ – صفر، وعلى المنيا ٣ - صفر، وعلى فيوتشر ١ - صفر، وعلى سموحة ٣ - صفر، وتعادل مع إنبي سلبيا ثم خسر بركلات الترجيح ٣ - ٤، وفاز على الجونة ٢ - صفر، وعلى البنك الأهلي ٣ - صفر، وعلى المجد ٢ - ١، وعلى الاتحاد ٢ - صفر، وخسر أمام طلائع الجيش صفر - ١، وتعادل مع المقاولون العرب ١ - ١، وفاز عليه بركلات الترجيح ٣ - ١، وتعادل مع بيراميدز سلبيا وخسر بركلات الترجيح، ثم تعادل أمام زد وخسر بركلات الترجيح، مسجلًا ٢٦ هدفًا مقابل ٦ أهداف في مرماه.

وبدأ فريق «أهلي ٢٠٠٧» المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إياد تامر.

الدفاع: إياد مدحت - زياد وائل - مازن هاني - محمد عاطف.

الوسط: زيدان ناجح - محمد السيد - ياسين عاطف - حازم عاشور - أحمد الشيخ.

الهجوم: محمد عبد الفتاح تاحا.