الزمالك يجدد الثقة رسميًا في معتمد جمال

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نادي الزمالك توقيع مجلس الإدارة ، برئاسة حسين لبيب عقوداً رسمية مع معتمد جمال لتولي منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بصورة مؤقتة خلال الفترة الحالية، بعد الجلسة التي عقدها المجلس مع المدير الفني اليوم .





يأتي ذلك في ظل ثقة مجلس إدارة النادي برئاسة لبيب في إمكانات معتمد جمال.

وأكد الزمالك أن الأمر جاء تقديراً لنجاحاته مع الفريق في الفترة الماضية، بعد قيادة الزمالك للفوز في عدة مباريات مهمة سواء في كأس مصر أو مسابقة الدوري المصري وبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، لاسيما وأنه كان يعمل الفترة الماضية دون إبرام عقد رسمي مع النادي.

إبرام عقد مناسب ..

وأكد مجلس الإدارة بالتنسيق مع أحمد سليمان عضو المجلس والمشرف على الكرة، إبرام عقد مناسب وتقدير المدير الفني بالشكل الذي يليق بما يقدمه مع الفريق.

وشهدت الجلسة حضور كل من حسين لبيب رئيس النادي وأحمد سليمان وهاني برزي ونيرة الأحمر وأحمد خالد حسانين ورامي نصوحي أعضاء المجلس، وعبد الواحد السيد مدير الكرة.