بدون حجازي.. الاتحاد يعلن تشكيل مواجهة ضمك في الدوري السعودي

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن مارسيلو جاياردو المدير الفني لفريق الاتحاد السعودي، عن تشكيل مباراة اليوم أمام ضمك، ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي "دوري روشن"، في المباراة المقامة على أرضية ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من دوري روشن.

الاتحاد يخوض آخر مباراة له في الدوري قبل الدخول في معسكر مغلق الاستعدادات للمشاركة في كأس العالم للأندية، والتي تنطلق يوم الثلاثاء المقبل بمواجهة أوكلاند سيتي، يوم 12 ديسمبر.



يحتل فريق الاتحاد المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 28 نقطة، بينما يتواجد ضمك في المركز الثامن، برصيد 21 نقطة.

وإليكم تشكيل الاتحاد اليوم أمام ضمك في الدوري السعودي

حراسة المرمى: مارسيلو غروهي.

خط الدفاع: عمر هوساوي - لويز فيليبي - حسن قادش - زكريا هوساوي.

خط الوسط: فيصل الغامدي - نجولو كانتي - صالح العمري - مروان الصحفي.

خط الهجوم: إيجور كورنادو - عبد الرزاق حمد الله.