شيكابالا ينتظم في تدريبات الزمالك.. وحسام عبدالمجيد يواصل التأهيل

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت التدريبات الجماعية للفريق الأول لنادي الزمالك، التي أقيمت اليوم الخميس على ملعب النادي انتظم انتظام محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق، استعداداً لمواجهة ساجرادا الأنجولي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وخاض محمود عبد الرازق "شيكابالا" التدريبات الجماعي للفريق، عقب الانتهاء من برنامجه التأهيلي الموضوع له من قبل الجهاز الفني للفريق.

وفي المقابل، واصل حسام عبد المجيد لاعب الفريق، برنامجه التأهيلي، على هامش التدريبات الجماعية للأبيض، حيث خاض مجموعة من التدريبات البدنية الخفيفة، قبل أن يواصل المران بخوض تدريبات فردية في ظل إصابته بكسر في الأنف.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء ساجرادا الأنجولي المقرر له يوم السبت المقبل باستاد السلام في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.