3 للأهلي و 1 لبيراميدز.. القائمة النهائية لجوائز الأفضل في أفريقيا 2023

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:
أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" القوائم النهائية المرشحة للفوز بجوائز الأفضل في قارة أفريقيا لعام 2023.
ويتنافس المرشحون على 15 جائزة مختلفة، 7 للرجال، 7 للسيدات، جائزة أفضل هدف.
ويقام حفل توزيع جوائز الأفضل في أفريقيا في الثامنة مساءا يوم 11 ديسمبر، في مدينة مراكش بدولة المغرب.
ونرصد القائمة النهائية لجوائز الأفضل في أفريقيا:
أفضل نادي:
الأهلي، بطل دوري أبطال إفريقيا
الوداد المغربي، وصيف دوري الأبطال، الدوري الإفريقي
صن داونز الجنوب إفريقي، بطل الدوري الإفريقي
أفضل مدرب:
وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب
أليو سيسيه، المدير الفني لمنتخب السنغال
عبد الحق بن شيخة، المدير الفني الحالي لسيمبا التنزاني والسابق لاتحاد العاصمة الجزائري
أفضل حارس مرمى:
محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر
ياسين بونو: حارس مرمى إشبيلية السابق والهلال السعودي الحالي ومنتخب المغرب
أندري أونانا، حارس مرمى إنتر السابق ومانشستر يونايتد الحالي ومنتخب الكاميرون
أفضل منتخب:
منتخب المغرب
منتخب السنغال
منتخب جامبيا
أفضل لاعب شاب:
عبد الصمد الزلزولي، لاعب ريال بيتيس الإسباني
لامين كمارا، لاعب ميتز الفرنسي
أمارا ديوف، لاعب ميتز الفرنسي
أفضل لاعب داخل القارة:
فيستون ماييلي، لاعب يانج أفريكانز التنزاني السابق وبيراميدز الحالي
بيرسي تاو، لاعب الأهلي
بيتر شالوليلي، لاعب صنداونز الجنوب إفريقي
أفضل لاعب:
محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي
أشرف حكيمي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي
فيكتور أوسيمين، لاعب نابولي الإيطالي
أفضل لاعبة:
أسيسيات أوشولا، لاعبة برشلونة الإسباني
ثيامبي كجاتلانا، لاعبة راسينج لوسفيل الأمريكي
باربرا باندا، لاعبة شنجهاي الصيني
أفضل منتخب سيدات:
منتخب المغرب
منتخب نيجيريا
منتخب جنوب إفريقيا
أفضل نادٍ للسيدات:
الجيش الملكي المغربي
سبورتنج كازابلانكا المغربي
صنداونز الجنوب إفريقي
أفضل مدرب سيدات:
رينالد بيدروس، مدرب منتخب المغرب
ديساير إيليس، مدرب منتخب جنوب إفريقيا
جيري تشابالالا، مدرب فريق صن داونز
أفضل حارسة سيدات:
خديجة الرميشي، الجيش الملكي المغرب
تشياماكا ننادوزي، باريس سان جيرمان الفرنسي
أنديلي دالميني، صنداونز الجنوب إفريقي
أفضل لاعبة شابة:
كومفورت يوباه، لاعبة أمبيم داركاو الغاني
نسرين الشاد، لاعبة ليل الفرنسي
ديبروا أبيودون، لاعبة بيترسبره أمريكي
أفضل لاعبة داخل القارة:
ريفيلوي ثيولاكيلي، صنداونز الجنوب إفريقي
فاطيما تاجناوت، الجيش الملكي المغربي
ليبوهانج رامابيلي، صنداونز الجنوب إفريقي
أفضل هدف في إفريقيا لعام 2023:
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