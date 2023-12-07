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3 للأهلي و 1 لبيراميدز.. القائمة النهائية لجوائز الأفضل في أفريقيا 2023

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" القوائم النهائية المرشحة للفوز بجوائز الأفضل في قارة أفريقيا لعام 2023.

ويتنافس المرشحون على 15 جائزة مختلفة، 7 للرجال، 7 للسيدات، جائزة أفضل هدف.

ويقام حفل توزيع جوائز الأفضل في أفريقيا في الثامنة مساءا يوم 11 ديسمبر، في مدينة مراكش بدولة المغرب.

ونرصد القائمة النهائية لجوائز الأفضل في أفريقيا:

أفضل نادي:

الأهلي، بطل دوري أبطال إفريقيا

الوداد المغربي، وصيف دوري الأبطال، الدوري الإفريقي

صن داونز الجنوب إفريقي، بطل الدوري الإفريقي

أفضل مدرب:

وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب

أليو سيسيه، المدير الفني لمنتخب السنغال

عبد الحق بن شيخة، المدير الفني الحالي لسيمبا التنزاني والسابق لاتحاد العاصمة الجزائري

أفضل حارس مرمى:

محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر

ياسين بونو: حارس مرمى إشبيلية السابق والهلال السعودي الحالي ومنتخب المغرب

أندري أونانا، حارس مرمى إنتر السابق ومانشستر يونايتد الحالي ومنتخب الكاميرون

أفضل منتخب:

منتخب المغرب

منتخب السنغال

منتخب جامبيا

أفضل لاعب شاب:

عبد الصمد الزلزولي، لاعب ريال بيتيس الإسباني

لامين كمارا، لاعب ميتز الفرنسي

أمارا ديوف، لاعب ميتز الفرنسي

أفضل لاعب داخل القارة:

فيستون ماييلي، لاعب يانج أفريكانز التنزاني السابق وبيراميدز الحالي

بيرسي تاو، لاعب الأهلي

بيتر شالوليلي، لاعب صنداونز الجنوب إفريقي

أفضل لاعب:

محمد صلاح، لاعب الإنجليزي

أشرف حكيمي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي

فيكتور أوسيمين، لاعب نابولي الإيطالي

أفضل لاعبة:

أسيسيات أوشولا، لاعبة الإسباني

ثيامبي كجاتلانا، لاعبة راسينج لوسفيل الأمريكي

باربرا باندا، لاعبة شنجهاي الصيني

أفضل منتخب سيدات:

منتخب المغرب

منتخب نيجيريا

منتخب جنوب إفريقيا

أفضل نادٍ للسيدات:

الجيش الملكي المغربي

سبورتنج كازابلانكا المغربي

صنداونز الجنوب إفريقي

أفضل مدرب سيدات:

رينالد بيدروس، مدرب منتخب المغرب

ديساير إيليس، مدرب منتخب جنوب إفريقيا

جيري تشابالالا، مدرب فريق صن داونز

أفضل حارسة سيدات:

خديجة الرميشي، الجيش الملكي المغرب

تشياماكا ننادوزي، باريس سان جيرمان الفرنسي

أنديلي دالميني، صنداونز الجنوب إفريقي

أفضل لاعبة شابة:

كومفورت يوباه، لاعبة أمبيم داركاو الغاني

نسرين الشاد، لاعبة ليل الفرنسي

ديبروا أبيودون، لاعبة بيترسبره أمريكي

أفضل لاعبة داخل القارة:

ريفيلوي ثيولاكيلي، صنداونز الجنوب إفريقي

فاطيما تاجناوت، الجيش الملكي المغربي

ليبوهانج رامابيلي، صنداونز الجنوب إفريقي

أفضل هدف في إفريقيا لعام 2023:

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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