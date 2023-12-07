فانتازي.. كيف تستثمر في خط وسط وهجوم أرسنال؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يحلل كشافة الدوري الإنجليزي، إحصائيات لاعبي خط هجوم أرسنال من أجل مساعده مدربي فانتازي في اختيار أفضلهم خلال الفترة المقبلة.

ومن الممكن أن يؤدي شفاء مصابي آرسنال إلى إجبار المدربين في فانتازي الدوري الإنجليزي على مراجعة خياراتهم الهجومية بالفترة المقبلة.

وقبل الجولة الثالثة عشر، تمكن ميكيل أرتيتا من إشراك رباعي خط الهجوم المكون من بوكايو ساكا (8.9 مليون جنيه إسترليني)، ومارتن أوديجارد (8.3 مليون جنيه إسترليني)، وجابرييل مارتينيلي (7.8 مليون جنيه إسترليني) وجابرييل خيسوس (7.9 مليون جنيه إسترليني) في نفس التشكيل مرة واحدة فقط، في التعادل 2-2 مع تشيلسي بالجولة التاسعة.

أكثر اللاعبين تسجيلا مع أرسنال آخر 4 مباريات

ومع جاهزيتهم مرة أخرى، بدأ أرتيتا بهم في الأربع مباريات الأخيرة لآرسنال بجميع المسابقات.

وفوزهم 4-3 على لوتون تاون يوم الثلاثاء يعني أن أرسنال سجل 13 هدفًا خلال تلك الفترة، بما في ذلك الفوز 6-0 على فريق لانس الفرنسي في دوري أبطال أوروبا.

ساكا هو اللاعب الأعلى تصنيفًا من حيث المشاركة في الأهداف، وسجل نجم إنجلترا هدفين، وقدم ثلاث تمريرات حاسمة خلال تلك الفترة بجميع المسابقات.

وسجل البرازيلي جابرييل خيسوس هدفين وقدم تمريرتين حاسمتين، بينما سجل كل من أوديجارد ومارتينيلي هدفين أيضًا.

ومع ذلك، فإن كاي هافيرتز (7.1 مليون جنيه إسترليني) هو اللاعب الأكثر تسجيلا للأهداف مع أرسنال في الفترة الأخيرة، وتشير أهدافه في مرمى برينتفورد ولانس ولوتون إلى أن معاناة الألماني في بداية الموسم تبدو وكأنها لم تكن.

من صاحب أكبر تهديد لمرمى الخصم في آخر 3 مباريات ؟

تسلط الإحصائيات الضوء على التأثير الكبير لجابرييل خيسوس في هجوم أرسنال خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.

وتسديداته التسع داخل منطقة الجزاء وثلاث فرص خطيرة كانت بمثابة الأفضل بين لاعبي أرسنال في تلك الفترة، وفي حين أن تسديداته الستة على المرمى هي على الأقل ضعف أي لاعب آخر في الجانرز.

ومن المثير للدهشة أن لياندرو تروسارد (6.5 مليون جنيه إسترليني) كان يمثل أكبر تهديد بين لاعبي خط الوسط.

وبدأ البلجيكي اثنتين من المباريات الثلاث الأخيرة، وتسديداته الـ11، وستة كرات في منطقة الجزاء، وثلاث فرص خطيرة خلال آخر ثلاث مباريات، كلها أكثر من أي لاعب آخر في أرسنال بمركزه.

وفي حين أن ساكا وهافيرتز ومارتينيلي جميعهم متشابهون تقريبًا في التسديدات والكرات داخل منطقة الجزاء في هذه الفترة.

من هو أفضل ممرر في آخر 3 مباريات؟

حقق ساكا وأوديجارد نجاحا كبيرا من حيث جميع أنواع التمريرات مع الجانرز خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.

وتمريرات ساكا الخمسة المفتاحية وصناعة فرصتين خطيرتين ضد برينتفورد في الجولة 13 تعادل أعلى أرقامه هذا الموسم.

وفي هذه الأثناء، كانت تمريرات أوديجارد الستة المفتاحية وثلاث فرص خطيرة صنعها ضد ولفرهامبتون في الجولة 14 هي أيضًا أفضل أرقامه هذا الموسم.

وحصل جابرييل خيسوس على المركز الثالث بستة تمريرات مفتاحية، مما يزيد من جاذبيته عند مدربي فانتازي الدوري الإنجليزي.

وعانى مارتينيلي من تراجع كبير في التمريرات بعد عودة أوديجارد من الإصابة، حيث صنع البرازيلي 10 فرص في غياب النرويجي خلال الجولة 10-12، لكنه صنع اثنين فقط في مبارياته الثلاث اللاحقة.

إذًا، من هم أفضل الاختيارات؟

تظهر مشاركة ساكا بالأهداف دائما سبب كونه لاعب خط الوسط الأكثر امتلاكا في فانتازي الدوري الإنجليزي.

ولم يفشل الجناح الإنجليزي في المشاركة بالأهداف سوى في مباراتين خلال 14 مباراة شارك فيها، كما شارك أيضًا في تنفيذ ضربات الجزاء مع أوديجارد مما رفع إنتاجه التهديفي.

ويشير تحسن مارتينيلي داخل منطقة الجزاء إلى أنه يمكن أن يكون أفضل لاعب خط وسط تضعه بجانب ساكا، على الرغم من أنه لا يمكن تجاهل قدرة أوديجارد على تسجيل الأهداف وتقديم التمريرات.

ويمكن أن تكون عودة جابرييل خيسوس إلى الفريق بمثابة أخبار رائعة لمدربي فانتازي، حيث قدرته على تسجيل الأهداف والتمريرات الحاسمة يمكن أن تجعل فكرة تشكيل 3-4-3 أكثر جاذبية، نظرًا لفرصة اختيار البرازيلي بجانب إيرلينج هالاند وأولي واتكينز في خط الهجوم.