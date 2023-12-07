ضد فريقه السابق.. طارق حامد يسجل أول أهدافه في الدوري السعودي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أحرز طارق حامد نجم الزمالك السابق وضمك الحالي الهدف الثالث لضمك في شباك فريقه السابق اتحاد جدة السعودي، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم في إطار منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري السعودي للمحترفين.

ويتقدم ضمك على اتحاد جدة بثلاثية مقابل هدف وحيد، وسجل نكودو أول هدفين لضمك، فيما أحرز حمدالله هدف الاتحاد الوحيد.

وخاض ضمك المباراة بالتشكيل التالي:

في حراسة المرمى: محمد جاسم

خط الدفاع: سنوسي هوساوي، عبدالقادر بدران، شافعي، ضاري العنزي

خط الوسط: نيكولاي ستانسيو، انتوليتش، طارق حامد

خط الهجوم: كيفين نكودو، عبدالعزيز الشهراني، أحمد الزين

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